C1: Sadio Mané, un joker offensif de luxe pour le Bayern

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal, finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool, joueur africain de l'année pour la deuxième fois (après 2019), deuxième du Ballon d'Or et une acclimatation réussie au Bayern après un transfert à l'été: l'année 2022 de Sadio Mané a été quasiment parfaite.



Quasiment seulement car une blessure au péroné droit début novembre à l'Allianz Arena l'a fait virer au cauchemar, obligé à passer sur la table d'opération, et contraint de renoncer, la mort dans l'âme, à la Coupe du monde au Qatar, où il pouvait jouer les trouble-fête avec le Sénégal.



"Évidemment que ça m'a fait mal de ne pas pouvoir participer à la Coupe du monde. J'étais triste, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. J'ai dû accepter la difficile situation et rester optimiste. Ça n'a pas été facile mentalement, mais cette expérience peut m'aider à l'avenir", a expliqué Sadio Mané à l'hebdomadaire allemand Sport Bild.



Le 26 février, cent dix jours plus tard (la plus longue période d'absence de sa carrière), la recrue bavaroise phare de l'été 2022 a effectué son retour sur le pelouse de l'Allianz Arena, la-même où il s'était blessé près de quatre mois plus tôt.



Avant la réception du PSG, Sadio Mané dispose d'une petite heure de jeu dans les jambes en deux apparitions contre l'Union Berlin et à Stuttgart (victoires 3-0 et 2-1).



"Sadio est physiquement à 100%"







Pour brouiller les cartes avant d'affronter le Paris SG en huitième de finale retour de la C1, Nagelsmann a souligné les progrès réalisés par le Sénégalais de 30 ans, laissant planer le doute sur une éventuelle titularisation.



"Sadio est physiquement à 100% de ses moyens", a expliqué le technicien bavarois après le succès étriqué à Stuttgart.



"Je ne pense pas qu'il commence la rencontre, mais ce n'est pas encore décidé. Ce sera aussi important que l'on apporte de la qualité du banc. Si Sadio ne joue pas dès le début, il pourra aussi être décisif en venant du banc", a-t-il ajouté mardi en conférence de presse.



"Je vais bien. Ça a été une longue période, mais je me sens maintenant bien mieux. Pouvoir être à nouveau sur la pelouse avec les collègues et avoir le ballon au pied me rend heureux. Le match aller contre le PSG arrivait trop tôt, mais le match retour a toujours été dans un coin de ma tête", a glissé Mané à Sport Bild.



Pendant le temps de sa blessure, il a vu le retour au premier plan de Kingsley Coman -cinq buts en février, dont celui de la victoire au Parc des Princes il y a trois semaines- dans le onze de départ de Nagelsmann, alors que la position d'avant-centre est désormais occupée par le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting (encore buteur en championnat samedi).







Avant sa blessure, Nagelsmann n'avait mis Mané sur le banc que deux fois en vingt-trois matches disputés par les Munichois.



Dans un effectif bavarois pléthorique -samedi à Stuttgart, Mané est entré en jeu à la 63e minute avec les internationaux Leroy Sané et Serge Gnabry, à la place de Coman, Choupo-Moting, et Jamal Musiala- il va désormais devoir progressivement se refaire une place de titulaire.



Un défi de taille qui sera facilité en cas de bonne prestation face au PSG mercredi soir. Et ajouter une pièce de plus au puzzle assez compliqué de Nagelsmann pour la composition de son onze de départ jusqu'à la fin de la saison.



AFP