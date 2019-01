CAF AWARDS :Les Légendes Africaines battent les lions de 2002, 3-2

Les buts L’équipe des légendes de la CAF ont été marqués par le Ghanéen Michaël Essien, auteur d’un doublé, et l’Ivoirien Drogba. Salif Diao et Mamadou Diallo ont marqué pour le Sénégal.

Ce match s’est joué au stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar, en présence notamment du président libérien George Weah, ancienne star du football et seul Africain à avoir remporté en 1995 le Ballon d’or récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe.