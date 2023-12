CAF Awards 2023 : Lamine Camara et Amara Diouf parmi les trois nominés pour le prix du meilleur jeune joueur

Comme chaque année désormais, la CAF organise sa propre cérémonie : les CAF Awards. L’instance dirigeante a dévoilé les trois finalistes pour le prix du meilleur jeune joueur africain de l’année. Parmi les nominés, deux sont des sénégalais. Il s’agit de Lamine Camara et Amara Diouf.



Lamine Camara, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 et du championnat d’Afrique des nations (CHAN), remportés par le Sénégal est le grand favori pour succéder à Pape Matar Sarr, vainqueur de l’édition précédente.



Le milieu de terrain des « Lions » qui avait terminé deuxième meilleur joueur du CHAN, a remporté le trophée du meilleur joueur lors de la CAN U20 en Egypte.



Son compatriote Amara Diouf, vainqueur de la CAN U17 et meilleur joueur de cette campagne est aussi de la partie. Le pensionnaire de Génération Foot, grand artisan du titre des « Lionceaux » à l’occasion de la CAN des moins de 17 ans, a des arguments à faire valoir pour espérer titiller son aîné.



Les deux pépites sénégalaises seront en concurrence avec le marocain abdessamad Ezzalzouli. Le nom du gagnant sera connu le 11 décembre lors de la cérémonie qui se tiendra au Maroc.