CAFAWARDS : A qui doit revenir le Ballon d'or africain 2018 ?

Sadio Mané

Le coéquipier modèle de Mohamed Salah. À Liverpool, il est l'un des joueurs clés de la philosophie Jürgen Klopp, et est devenu le septième joueur africain de l'histoire à marquer au moins 50 buts en Premier League. Après avoir participé à la finale de la Ligue des Champions l'an dernier, il est cette année lancé avec son club (12 matches sans défaite en Premier League), et en sélection (déjà qualifié pour la prochaine CAN). Sadio Mané a joué 59 matchs en toutes compétitions confondues en équipe nationale et en club. Dans cette saison 2018, l’enfant de Bambali a inscrit 23 buts et délivré 4 passes décisives.

Aubameyang



Sacré en 2015, l’avant-centre gabonais poursuit un deuxième titre de meilleur joueur africain. D’ailleurs, il fait forte impression puisqu’il maintient son statut habituel parmi les trois candidats en lice depuis 2014, soit cinq fois de suite (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), égalant ainsi le record de la légende ivoirienne, Yaya Touré, élu quatre fois meilleur joueur de l’année et le milieu de terrain ghanéen Michael Essien (2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

En 2018, Aubameyang a joué 43 matchs en toutes compétitions confondues en club et en équipe nationale. Il a inscrit 26 buts et livré 8 passes décisives.





Mohamed Salah

Le grand favori pour l'obtention de ce trophée. L'an dernier, l'Égyptien a terminé meilleur buteur de Premier League, et a marqué les deux seuls buts de sa sélection à la Coupe du monde. Véritable révélation.L’attaquant égyptien a joué 56 matchs en toutes compétition confondues en équipe nationale et club. L’attaquant des Reds a inscrit 43 buts et enregistré 15 passes décisives. Ce qui fait un total de 58 buts et passes décisives.