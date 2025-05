Dialogue national : le Parti socialiste annonce sa participation

Le Parti socialiste (PS) met le cap sur la relance. Réuni ce samedi à la Maison du parti Léopold Sédar Senghor, le Bureau politique, élargi aux secrétaires généraux de coordination, a tenu une importante séance de travail. Deux points stratégiques figuraient à l’ordre du jour : la redynamisation des activités du parti et sa participation au Dialogue politique national initié par le président de la République.



Au terme de la session et, sous l’éclairage des riches et libres échanges, portant sur ces deux questions majeures au menu, les conclusions suivantes ont été tirées :



S’agissant de la vie du Parti,



Le bureau politique a approuvé et mis en place une commission spéciale dédiée, pour conduire les missions de relance du parti déclinées dans la note introductive du Secrétaire général ;



La composition de ladite Commission inclusive sera le reflet de l’image du parti, dans la diversité de ses composantes ;

Le bureau politique a demandé au Secrétaire général du Parti, de formaliser, dans les meilleurs délais, cette décision majeure, par une lettre-circulaire qui précisera ses missions et prérogatives ainsi que les objectifs assignés et les délais impartis au travail qui lui est confié ;



S’agissant du Dialogue politique national,





Considérant que le Dialogue est consubstantiel à la démocratie et, tenant compte des intérêts supérieurs de notre pays, le Bureau politique est favorable à la participation du parti socialiste aux travaux du Dialogue politique qui s’ouvre le 28 mai 2025 ;



A cet effet, le Bureau politique donne mandat au Secrétaire général, pour constituer la délégation devant représenter le Parti aux travaux ;



Cette délégation prendra en charge toutes les préoccupations politiques tendant à la consolidation de la démocratie, de l’état de droit et des principes fondateurs de la République ;



Le Bureau politique a recommandé à la délégation de s’organiser, dès à présent, pour préparer la contribution du parti socialiste, sur toutes les thématiques ciblées et de communiquer sur les positions officielles du parti ;



Par ailleurs, le Bureau politique a adressé ses félicitations au Secrétaire général, pour la pertinence des termes de son introduction liminaire qui a balisé la voie, en posant avec clarté les problèmes et en déclinant une solution exceptionnelle, face à la situation exceptionnelle que traverse le parti socialiste ;



Dans ce cadre, le Bureau politique exhorte les membres de la Commission spéciale et, au-delà l’ensemble des camarades responsables du Parti, à renforcer l’unité, la cohésion et la solidarité, pour atteindre les objectifs de

performance visés;



Enfin, le Bureau politique réaffirme l’ancrage du Parti socialiste dans l’opposition ; une opposition républicaine et constructive, mais ferme sur ses principes.