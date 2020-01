CAFAwards2019 - Le chef de l'Etat a félicité Sadio Mané pour son Ballon d'or

Heureux et fier d'exprimer, au nom du peuple sénégalais, toute ma satisfaction et d'adresser mes chaleureuses félicitations à Sadio Mané pour le ballon d’or africain. Bravo encore pour ce merveilleux exploit qui mérite d'être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse. pic.twitter.com/XjAZIPYQpD

— Macky Sall (@Macky_Sall) January 7, 2020



