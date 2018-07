CAN 2019: Aliou Cissé promet une meilleure compétition

Dans un entretien accordée à Matin Tv, le sélectionneur des "lions" Aliou Cisse s’est prononcé sur la participation du Sénégal à la Coupe du monde mais a aussi promis de faire une meilleure compétition pour la CAN 2019.



" On a été éliminé par la réglementation de la FIFA avec le fair-play. C’est vrai qu’on a beaucoup d’amertume. Mais je pense que cette Coupe du monde là on a vu une très belle équipe du Sénégal. On n’a pas eu un problème de qualité, on a vu les équipes africaines montrer énormément de qualités mais comme je vous l’ai dit, le football de haut niveau c’est des détails, c’est la rigueur sur le terrain et en dehors du terrain. On va continuer à progresser là-dessus, l’équipe va continuer à mûrir, et puis les échéances vont nous permettre de consolider les acquis qu’on a eu de cette Coupe du monde."



Parlant de la CAN 2019, il avance: " La CAN 2019 sera un moment très important pour le football sénégalais. Nous irons là-bas pour faire la meilleure compétition. Je reste persuader que cette CAN 2019 sera vraiment une CAN très disputée parce que tous les gros y seront et le Sénégal compte faire une bonne compétition."