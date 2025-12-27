CAN 2025 - Sénégal – RDC : des “Lions” séduisants mais inefficaces en première période

Les “Lions” se sont montrés dangereux dès les premières minutes. À la 21e minute, Nicolas Jackson, à la réception d’un centre de Sadio Mané, manque le cadre. Trois minutes plus tard, Ismaïla Sarr, seul face au gardien congolais, laisse passer une énorme opportunité d’ouvrir le score. Malgré une pression constante et plusieurs situations franches, les hommes de Pape Thiaw butent sur l’inefficacité dans le dernier geste.

À la 43e minute, Sadio Mané réalise un gros travail sur son côté avant de servir Iliman Ndiaye, qui trouve à son tour Pape Gueye. La frappe de ce dernier est toutefois repoussée par le portier de la RDC.

De leur côté, les Congolais se sont montrés peu dangereux. La seule véritable alerte intervient sur un retrait de Cédric Bakambu pour Aaron Wan-Bissaka, qui trompe Édouard Mendy. Le but est finalement annulé pour une position de hors-jeu, soulageant les supporters sénégalais.

À la pause, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge (0-0), malgré une nette domination sénégalaise.

Le Sénégal a largement dominé la première période face à la République démocratique du Congo, confisquant le ballon et multipliant les occasions sans parvenir à concrétiser.