CAN 2019: CISSE à la recherche d'un "tueur" et d'un meneur

« Désormais il a toute les cartes en main pour monter une équipe plus performante dans les résultats et plus tueuses», prévenait Augustin Senghor. A l’entendre, chercher ou trouver un « tueur » c'est ce qu'il faut à l'entraineur des "lions" pour atteindre son objectif fixé en prélude à la Can 2019.



Lors du Mondial Russie 2018, Cissé avait embarqué dans l'avion Mame Biram Diouf, Diafra Sakho, Mousa Konaté, Mousssa Sow comme attaquants axiaux, en plus de Mbaye Niang et Sadio Mané, ou encore Ismailla Sarr, des joueurs à vocation offensive. Mais de toute cette armada, il n'y a que Sadio Mané et Mbaye Niang qui ont réussi à inscrire un but dans la compétition.



Ce qui devrait, selon notre confrère de "Stades" Pape Lamine Nour, donner les indications à Cissé qui connait sa première mission en direction du match contre Madagascar, pour la 2ème journée des qualifications à la CAN 2019, les 6 septembre prochain : « trouver un tueur. Ce joueur décisif qui peut, sur une demi-occasion, décanter la situation », recommande t-il.

A l'en croire, ce qu'il faut vraiment à l'équipe nationale c'est un David Beckham pour bien exécuter les coups de pieds arrêtés, compte tenu du nombre important de coups francs gaspillés lors du Mondial.



Pour rappel, Cissé lui-même l'avait dit." le plus difficile dans le football est de marquer des buts que ce soit contre le Luxembourg ou la Croatie. C’est ce petit geste qui nous a manqué. On doit continuer à travailler. On doit être des tueurs devant les buts.", reconnaissait-il au sortir de la défaite contre la Croatie.



Constat vrai...reste à combler ce vide Cissé !