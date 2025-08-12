Agression, vol à Grand Yoff : un suspect arrêté et placé en garde à vue

Les limiers du commissariat d’arrondissement de Grand Yoff (Dakar) ont procédé à l’interpellation d’un individu soupçonné d'être impliqué dans affaire d'agression survenu à Grand Yoff. Il est poursuivi pour "association de malfaiteurs et de vol en réunion avec violence commis la nuit avec usage de gaz", selon la Police nationale qui a donné l'information sur sa page Facebook lundi.
Cette arrestation fait suite à deux agressions signalées le 07 juillet dernier à Djiddah, Grand Yoff. Une première personne a été attaquée par deux individus qui ont utilisé un gaz asphyxiant avant de lui dérober un iPhone 11, sa carte d’identité et quatre-vingt-dix mille (90 000) F CFA.
Une deuxième personne a été également agressée par un duo qui lui a volé une sacoche contenant cent trente mille (130 000) Fcfa.
Ainsi, la perquisition du domicile du suspect a permis de trouver des preuves notamment une carte d'identité d’une des victimes et d'autres objets suspects.
Le mis en cause a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit pour mettre la lumière sur cette affaire.
