CAN 2019: Le Gabon arrache un nul fâcheux face au Burundi

L’équipe du Gabon a arraché le match nul 1-1 face à celle du Burundi, dans le groupe C des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019, ce 8 septembre 2018 à Libreville. Avec 1 point pris en deux matches, les Gabonais sont en mauvaise posture, contrairement à des Burundais en tête du classement.



Battu au Mali 2-1 lors de la première journée, le Gabon a concédé un nul fâcheux lors de la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019). Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires ont en effet dû se contenter d’un 1-1 face au Burundi, ce 8 septembre 2018 à Libreville.



L’attaquant a égalisé à bout portant, suite à une belle passe de l'extérieur du pied du milieu de terrain Mario Lemina, en seconde période. Mais avant cela, les « Panthères » avaient à peu près tout raté.



Les débuts réussis de Saido Berahino



Les Gabonais étaient menés depuis la fin de première période et un but inscrit par Saido Berahino. L’ex-espoir du football anglais, qui a récemment opté pour son pays de naissance, a en tout cas réussi ses grands débuts avec les « Hirondelles ». Un dribble lui a permis de se mettre en position de tir et de tromper ainsi Didier Ovono, le portier adverse.



Résultat, en attendant la rencontre Soudan du Sud-Mali prévue ce dimanche 9 septembre, les Burundais pointent au moins provisoirement en tête du groupe C, avec 4 points. Loin donc du Gabon qui ne compte qu’1 point avant les troisième et quatrième journées et une double confrontation face au Soudan du Sud, en octobre 2018.