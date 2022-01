CAN 2021 – 8èmes de finale : la Guinée face à la Gambie

En face, la Gambie est la belle surprise de cette CAN. En effet, les « Scorpions », pour leur première participation à cette compétition, ont fini invaincu à l’issue de la phase de poule. Pourtant, la sélection gambienne avait hérité d’un groupe difficile avec le Mali et la Tunisie. Pour débuter cette CAN, la Gambie s’est imposée face à la modeste sélection mauritanienne (1-0) sur une réalisation de Jallow. Solide depuis le début de la compétition, la Gambie a les ressources pour tenir tête à la Guinée.



Vainqueur de son premier match contre le Malawi (1-0) sur une réalisation du joueur toulousain Sylla, la Guinée a ensuite partagé les points avec le Sénégal (0-0). Les Guinéens ont ensuite fini sur une mauvaise note en s’inclinant face au Zimbabwe de Tino Kadewere, pourtant déjà éliminé (2-1). Le Sily a décroché sa place en huitième de finale mais ne s’est pas montré très performant. Dans cette sélection, on retrouve des joueurs intéressants à l’image du capitaine Naby Keita, du stéphanois Sow ou du clermontois Bayo. Pour obtenir sa place en quart, la sélection entrainée par Kaba Diawara ne pourra pas compter sur l’important joueur de Liverpool suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes.



Toutefois, la sélection guinéenne, qui a plus d’expérience dans le tournoi (14 phases finales), partira avec la faveur des pronostics dans cette confrontation, qui s’annonce palpitante.



Programme 8ème de finale

Lundi 24 janvier 2022

16h00 Guinée / Gambie

19h00 Cameroun / Comores