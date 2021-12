CAN 2021 : la CAF balaye les rumeurs d'annulation

Après les rumeurs sur un report, suivies de celles sur une délocalisation au Qatar, la CAN 2021 est à nouveau au cœur des débats. A un peu plus de trois semaines du coup d'envoi de la compétition, le média français RMC a secoué le monde du football africain en annonçant qu'une «réflexion» est en cours du côté de la Confédération africaine de football au sujet d'une possible annulation. Décision qui pourrait être prise en raison du regain de l'épidémie de Covid-19 en Europe avec le variant Omicron.



Un média égyptien est de son côté allé plus loin en indiquant que la CAF allait faire une annonce importante dans la journée avec l'annulation du tournoi prévu au Cameroun. Il n'en fallait pas moins pour qu'une nouvelle fois l'opinion publique s'embrase. Sauf que dans les faits, une annulation n'est pas à l'ordre du jour. Aucune réunion n'est même prévue pour ce mercredi ou dans les jours à venir pour évoquer ce point, d'après nos informations. Contacté par Sport News Africa, le directeur de la communication de la CAF, Alexandre Siewe, balaye de son côté les informations faisant état d'une annulation de la CAN 2021. Le message se veut clair : «Pas le temps de commenter les rumeurs».



Face à la pression de l'ECA, un protocole sanitaire trouvé

Le responsable invite plutôt à observer les dernières avancées autour de l'organisation. L'arrivée au Cameroun du secrétaire générale de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a accéléré les préparatifs. «La CAF et l'Etat Camerounais à travers ses ministères des Sports et de la Santé ont trouvé un terrain d'entente sur la gestion sanitaire, les protocoles Covid-19 de la CAN 2021 au Cameroun», a ainsi indiqué le Comité d'organisation de la CAN 2021 (COCAN), dans un communiqué. Une communication en guise de réponse à la pression mise par l'Association des clubs européens (ECA), avec les formations anglaises en tête, qui menace de ne pas libérer les joueurs pour la compétition. Décision motivée là aussi par la recrudescence des cas de Covid-19 et l'absence de protocole sanitaire clair.