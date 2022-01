CAN 2021 : la CAF destitue le stade Japoma de ses deux derniers matchs

Construit spécialement pour la CAN 2021, le stade de Japoma situé dans la banlieue de Douala, a fait l’objet de multiples critiques en raison de la mauvaise qualité de sa pelouse. Alors qu’il a servi d’écrin pour le choc des 8èmes de finale entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte (0-0, t.a.b 4-5), l’enceinte de 50.000 places vient de se voir retirer ses deux derniers matchs de la compétition par la Confédération africaine de Football. Ce qui signifie qu’après le quart de finale de samedi entre la Gambie et le Cameroun, elle ne recevra plus aucune rencontre.



Pour des raisons de sécurité suite à la bousculade mortelle survenue lundi en marge de Cameroun-Comores (2-1), les matchs prévus au Stade d’Olembe sont également délocalisés au stade Ahmadou Ahidjo jusqu’à nouvel ordre.