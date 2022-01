CAN 2021: la CAF sanctionne l’Algérie et la Côte d’Ivoire

Disputé jeudi dernier, le match phare du groupe E de la CAN 2021 entre la Côte d’Ivoire et l’Algérie (3-1) refait surface. La Confédération africaine de football (CAF) a sanctionné financièrement les deux fédérations suite à un début d’envahissement du terrain du Stade Omnisport de Douala au coup de sifflet final.



« Les arbitres du match rapportent qu’à la fin du match, le terrain a été envahi par une quarantaine de supporters, principalement de la tribune Est. Le rapport a noté que le nombre de stewards de sécurité était insuffisant pour contrôler le tumulte déclenché par un supporter algérien qui a envahi le terrain », a expliqué l’instance, dont le jury disciplinaire a prononcé une amende de 5 000 dollars ( 2,89 millions de Fcfa) à l’encontre de la Fédération Algérienne de Football et de 10 000 dollars (5,79 millions de Fcfa) à l’encontre de la Fédération Ivoirienne de Football, dont 5 000 dollars avec sursis. Cette différence de montants s’explique par le nombre de supporters concernés (un seul côté algérien, plusieurs côté ivoirien).



Amendes pour la Tunisie, rappel à l’ordre pour le Cameroun

La Fédération Camerounaise de Football a également reçu un «avertissement pour le manque de sécurité lors dudit match et un rappel sévère au strict respect des règles de sécurité».



Le Jury Disciplinaire a par ailleurs sanctionné la Tunisie pour son comportement à la fin du match contre la Gambie (0-1). Le sélectionneur Mondher Kbaier, « entré sur le terrain sans l’autorisation de l’arbitre », et le gardien Farouk Ben Mustapha « qui a utilisé un langage vulgaire envers l’arbitre » écopent ainsi de 5 000 dollars (2,89 millions de Fcfa) d’amende chacun, tandis que la Fédération Tunisienne de Football s’est vue adresser un rappel à l’ordre « au sujet du respect des principes de loyauté, d’intégrité, d’esprit sportif et d’éthique ».