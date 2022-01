CAN 2021 : le Mali accepte sa défaite mais proteste contre l’arbitrage

Les Aigles du Mali sont éliminés en 8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021. Ils ont été battus mercredi aux tirs buts (5 tirs contre 6 tirs) par la Guinée Equatoriale. Le Mali accepte sa défaite mais proteste contre l’arbitrage du match.



« Nous constatons avec beaucoup de regret que la VAR est souvent muette sur des actions qui peuvent décider du sort final d'une rencontre », détaille dans un communiqué, Ibrahim Bathily, secrétaire général adjoint de la Fédération Malienne de football.



Lors du match des 1/8eme de finale qui a opposé le Mali à la Guinée Equatoriale mercredi soir au stade de Limbe, la « VAR a annulé un penalty accordé au Mali par l'arbitre du match sur une faute dans la surface de réparation, par contre la VAR est restée muette sur le cas de la main flagrante et visible du joueur Equato Guinéen dans la surface de réparation », poursuit M. Bathily.



D’après la note, le « Mali accepte sa défaite avec un Fair Play et félicite la Guinée Equatoriale pour sa qualification au 1/4 de final, mais nous protestons officiellement contre cet acte qui parait trop suspect », précise le secrétaire général de la Fédération Malienne de football.



Pour la suite de la compétition et pour l'image de notre institution (CAF), il « est nécessaire que les Arbitres et les Assistants VAR soient encore plus vigilants et regardants sur ces situations », indique Ibrahim Bathily.