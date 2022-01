CAN 2021 : le onze de départ des « Lions » face au Cap-Vert

Face aux "Requins" bleus du Cap-Vert Aliou Cissé n'a pas chamboulé la défense. Edouard Mendy est titulaire au poste de gardien. Le capitaine Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo seront à nouveau en charnière centrale, alors que Bouna Sarr va poursuivre au poste d’arrière latéral droit et Saliou Ciss sera à gauche.



Pape Alassane Gueye titulaire pour la première fois en équipe nationale va évoluer au milieu de terrain. Idrissa Gueye en relayeur et Nampalys Mendy en sentinelle.



Famara Diédhiou va occuper la pointe de l’attaque. Boulaye Dia évoluera sur l’aile droite, alors que Sadio Mané sera installé à gauche.



Le onze de départ du Sénégal face au Cap-Vert

Mendy – Sarr, Koulibaly, Abdou Diallo, Ciss – Idrissa Gueye, N. Mendy, Pape Gueye – Dia, Diédhiou, Mané