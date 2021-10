CAN 2022 (F) : nouvelle polémique après la disqualification de la RD Congo

Les déboires de la sélection féminine de République Démocratique du Congo se poursuivent. Attendues mercredi à Malabo pour affronter la Guinée Equatoriale dans le cadre du premier des éliminatoires à la CAN Féminine 2022, les Congolaises ont une fois de plus déchanté. Et pour cause, les joueuses n'ont pas pu quitter le sol congolais pour effectuer ce déplacement. En rassemblement au Stade des Martyrs de Kinshasa, la délégation n'a jamais reçu le feu vert de la part de la Fédération Congolaise de football (Fecofa).



Présentes sur les lieux depuis 7h du matin, les joueuses n'ont vu aucun officiel venir à elles. Elles ont fini par se résoudre à rentrer sur les coups de 18h. Et là encore, elles ont dû le faire par leurs propres moyens. La Fecofa n'a mis aucun transport à leur disposition. Forcément absente au moment du coup d'envoi de la rencontre, la RD Congo a été déclarée perdante sur tapis vert. Quelques heures plus tard, la Confédération africaine de football a annoncé la disqualification des Congolaises. Une décision qui fait les affaires de leurs adversaires équato-guinéennes, mais qui fait surtout jaser.



Pointée du doigt, la Fédération congolaise reste silencieuse

Dans les rangs des supporters, cette nouvelle a du mal à passer. Elle intervient quelques jours seulement après l'épisode de l'hôtel dont a été victime cette même équipe. Faute de réservation confirmée et payée par la Fédération congolaise, les joueuses avaient dû dormir à la belle étoile. Quelques semaines avant, c'est l'équipe féminine des moins de 20 ans de RD Congo qui était contrainte de s'entraîner dans la rue, faute de terrain réservé pour leur préparation.



Un traitement dénoncé par les fans congolais. D'anciens internationaux montent aussi au créneau. « Une fois de plus, les financements ne sont pas allés aux bonnes personnes », s'est désolé l'ancien défenseur, Herita Ilunga. Une Fecofa qui pour l'heure reste silencieuse face à tous ces épisodes. L'instance semble avoir fait une croix sur le football féminin. Une attitude qui interpelle alors que la FIFA et la CAF ont fait du football féminin en Afrique un enjeu majeur. Pour cela, elles ont alloué des budgets conséquents aux Fédérations pour le développer. Sauf que visiblement, en RD Congo, ces sommes ne profitent pas encore aux joueuses.



