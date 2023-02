CAN 2022 : les Sénégalais se souviennent de l’an 1 du sacre des « Lions » (VIDEO)

6 février 2022 – 6 février 2023, un an jour pour jour, l’équipe nationale du Sénégal remportait sa première Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Une date à marquer dans les annales du football et dans la mémoire collective des Sénégalais.



Après deux finales perdues (2002, 2019) et 16 participations, le Sénégal a enfin inscrit son nom au palmarès du football africain. La bande à Sadio Mané libérait tout un peuple, en lui offrant le titre de champion d’Afrique des nations. Grâce à leur victoire en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), face à l’Egypte, au stade Olembé de Yaoundé (0-0 a.p. 4-2 TAB). Les «Lions» réalisent ainsi un rêve vieux de plus de 60 ans. A Dakar, comme partout à travers le Sénégal, les supporters ont célébré le premier sacre du Sénégal.



En ce jour d’anniversaire, les supporters se souviennent de la date du 6 février 2022, qui marque l’an 1 du premier sacre du Sénégal. A cette date, Dakar était en ébullition, la nuit longue avec une immense liesse populaire. Les citoyens décrivent des moments de ferveur et de joie le jour où le Sénégal a décroché son premier titre de champion d’Afrique.