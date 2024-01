CAN 2023 : François Mughe et l’OM risquent gros

François Mughe a décliné l’invitation du Cameroun, qui l’avait sélectionné pour la Coupe d’Afrique des Nations. Un choix qui fait couler de l’encre, d’autant que le joueur et l’OM, par ricochet, risquent des sanctions.



La Coupe d’Afrique des Nations va débuter le 13 janvier prochain en Côte d’Ivoire. Mais les sélections sont déjà au travail pour ce rendez-vous capital. Du côté du Cameroun, Rigobert Song a dû gérer plusieurs dossiers brûlants. Le premier concerne André Onana, de retour il y a quelques mois avec les Lions Indomptables.



En effet, Manchester United a négocié avec la fédération camerounaise (Fécafoot) afin de pouvoir compter sur le gardien jusqu’au 14 janvier, date à laquelle les Red Devils affronteront Tottenham en Premier League. Dans la foulée, Onana voyagera pour rejoindre son pays, qui affrontera la Guinée le 15 janvier à 18 heures à l’occasion de la première journée des phases de poules de la CAN.



Une décision plus surprenante. Le sélectionneur du Cameroun a aussi dû composer avec le cas François Mughe. Dans la liste des joueurs retenus pour le tournoi, le footballeur de 19 ans a décliné l’invitation de son pays. Rapidement, L’Équipe a révélé que son choix avait été motivé par le fait qu’il pourrait avoir sa chance à l’Olympique de Marseille en l’absence de plusieurs éléments offensifs présents en Afrique (Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Amine Harit).



Le quotidien sportif a précisé que cette décision était personnelle et que le club phocéen n’avait pas demandé au joueur de refuser sa convocation. D’autant qu’il n’est pas un joueur essentiel aux yeux de Gennaro Gattuso (2 titularisations en 7 apparitions cette saison).



Une décision controversée

Si le joueur assume son choix, celui-ci n’a pas été compris. Consultant sur RMC Sport, Jean-Michel Larqué a taclé Mughe. «Il veut profiter de l’absence des titulaires pour éventuellement trouver sa place dans le onze marseillais. Ce n’est pas comme ça que tu gagnes ta place. Évidemment, s’il y a une épidémie de varioles, tu vas jouer. Ça me heurte. Le petit Mughe, le jour où on ne va pas l’appeler, il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère! Il faut savoir ce qu’on veut dans la vie. J’ai le sentiment qu’il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Je leur trouve des circonstances atténuantes parce que cette CAN tous les deux ans, ce n’est pas normal. Mais quand tu es appelé dans une sélection, même dans une compétition qui à mes yeux perd un peu de son intérêt parce qu’elle revient trop souvent, tu ne peux pas refuser. Ce n’est pas possible.»



Mais il n’est pas le seul à ne pas comprendre son choix. «François-Régis Mughe, pourtant en manque de temps avec son club de l’Olympique de Marseille, a surpris tout le monde en refusant de disputer la CAN 2023 avec le Cameroun. (…) Pour le moment, on ne sait pas précisément ce qui a motivé le natif de Douala à refuser de disputer la CAN», a écrit Afrik-Foot.



De son côté, La Provence explique que ce n’est pas le fait de gagner du temps de jeu à Marseille qui a motivé sa décision. En effet, la raison de ce refus serait liée à des soucis personnels et les rapports qu’il entretient avec la Fécafoot. De son côté, liste Camfoot a avancé d’autres arguments.



Mughe en conflit avec la fédération ?

«François Mughe ne va pas rejoindre la sélection de Rigobert Song en partance pour la CAN 2023. L’ailier a refusé d’honorer sa convocation. Il souhaite rester en club pour poursuivre son intégration au sein du groupe. (…) Rigobert Song avait ainsi choisi de laisser tomber des joueurs expérimentés comme Choupo-Moting pour faire de la place à la jeunesse. Le jeune ailier a t-il tort dans son raisonnement ?



Convoqué à quelques reprises lors des matchs de qualification, il n’a jamais goûté à la joie d’une seule minute de jeu. Et ne compte donc pas de sélection en Lions Indomptables malgré quelques présences. Il s’imagine donc bien être dans cette sélection pour compléter la liste, ou encore pour servir à la lutte des clans. Il est inimaginable, dans toute autre sélection, de le préférer à un joueur confirmé tel que Choupo-Moting. Et le jeune Mughe n’est pas dupe.»



Le média camerounais poursuit : «le jeune joueur, qui évolue avec le club de l’Olympique de Marseille, a choisi de refuser sa sélection pour la CAN 2023. Et comme on devrait s’y attendre au vu du raidissement compulsif à Tsinga, il y a des chances qu’il serve d’exemple. (…) À Marseille, on explique que c’est le joueur qui a décidé seul. Et ils expliquent que cette décision est uniquement un choix du joueur. Mais ce que l’on attend est la réaction de la Fédération Camerounaise de Football. A-t-elle validé cette défection ou l’a-t-elle subie ? Le dernier scénario risque de faire mal au joueur puisque la Fécafoot peut saisir la FIFA pour demander sa suspension. Et elle se terminera cinq jours après la fin du parcours des Lions Indomptables dans la compétition.»



Il s’expose à des sanctions

La Provence en dit plus sur le sujet et précise que la fédération camerounaise pourrait « saisir la FIFA afin de réclamer sa suspension le temps de la compétition». En effet, "un joueur convoqué dans l’une des équipes représentatives de son association n’a pas le droit, sauf accord contraire avec ladite association, de jouer pour le compte du club auprès duquel il est enregistré le temps que dure ou aurait dû durer sa mise à disposition". En cas de violation du règlement, un joueur peut être sanctionné par la commission de discipline de la FIFA. Mughe, et par ricochet l’OM, s’exposent donc à des sanctions.



D’autant qu’Actu Cameroun annonce une contre-attaque de la part de la fédération. «Selon différentes sources proches de la fédération, le Cameroun est en effet prêt à employer les grands moyens pour faire valoir ses droits. Certains médias annoncent que la Fédération Camerounaise de Football devrait porter plainte auprès de la FIFA, sauf si François Mughe revenait sur son choix dans les prochaines heures. Si le jeune Marseillais restait droit dans ses bottes, alors il pourrait ne pas pouvoir jouer avec l’OM tant que le Cameroun n’est pas éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations.» Mais le joueur n’a pas changé d’avis et il a été remplacé par Nicolas Brice Moumi Ngamaleu (29 ans). L’OM comme Mughe attendent s’en savoir plus…







Avec Footmercato