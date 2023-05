CAN 2023 – La CAF retire les 3 points au Rwanda au profit du Bénin

La confédération africaine de football a statué sur le recours déposé par le Bénin suite à son dernier match des éliminatoires de la CAN 2023 face au Rwanda. Les Guépards ont obtenu gain de cause.



La CAF a rendu son verdict, lundi, sur le différend opposant le Bénin au Rwanda. Les Guépards qui avaient concédé un 3e match nul lors de la 4e journée face au Rwanda (1- 1) le 29 mars passé, avaient par la suite déposé un recours. En effet, le numéro 11 Rwandais avait été aligné alors qu’il était suspendu pour cumul de cartons. Ainsi, le Jury Disciplinaire de la CAF a fait part de sa décision à travers un communiqué. « De sanctionner le Rwanda de forfait pour le match numéro 108 comptant pour les éliminatoires de la CAN Total Energies 2023. De déclarer le match numéro 108 perdu par pénalité 3-0 conformément à l’article 105 du Code disciplinaire. De rejeter, toute autre réclamation » peut-on lire sur la missive.



Le 2e ticket relancé



Suite à cette décision, le classement du groupe L connait un changement. Le Bénin qui était lanterne rouge grimpe à la deuxième place avec le même nombre de points que le Mozambique (4 points). Le Rwanda chute à la dernière place. Le Sénégal, leader est déjà qualifié. Avec deux journées à jouer, la bataille s’annonce rude pour le Mozambique et le Bénin qui vont se rencontrer lors du dernier match des éliminatoires de ce groupe.



Le Bénin, prochain adversaire du Sénégal



Déjà, la prochaine journée sera décisive pour départager les deux équipes à la deuxième place avec le même nombre de points. Le Bénin va recevoir le Sénégal et le Mozambique va affronter le Rwanda. La 5e journée des éliminatoires de la CAN est prévue au mois de juin à venir.



Avec Wiwsport