CAN 2023: grosse frayeur dans l'avion transportant l'équipe de la Gambie, tous les joueurs débarqués

D'après l'instance dirigeante du football gambien, “lors de l'atterrissage, les enquêtes préliminaires ont indiqué qu'il y avait une perte de pression de la cabine et d'oxygène. Cependant, l'équipe technique de la société exploitante du vol, Air Côte d'Ivoire évalue plus avant la situation pour déterminer ce qui a causé le manque d'oxygène et de pression cabine”.

À cet égard, poursuit le communiqué, “l'équipe, y compris les joueurs et le personnel, se rend maintenant à la base de l'Ocean Bay Hotel en attendant d'autres instructions. Il est important de noter que chaque membre de la délégation est en sécurité et en bonne santé” .

Selon des informations, les "Scorpions” ont rejoint leur hôtel, et ils s'entraînent en ce moment au stade de l'indépendance.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre est dans la poule C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Les « Lions » du Sénégal joueront leur premier match contre les "Scorpions" de la Gambie, le 15 janvier à 14h GMT.

Le match d’ouverture est prévu le 13 janvier à 20h GMT entre le pays hôte la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau

Le vol affrété par la Gambie à destination de la Côte d'Ivoire a atterri en toute sécurité à l'aéroport international de Banjul, évoquant d'éventuelles inquiétudes mécaniques concernant la disponibilité d'oxygène et la pression de la cabine. Ces problèmes auraient été identifiés neuf minutes après le décollage. Tous les joueurs ont débarqué, en attendant une résolution à la question, informe un communiqué de la Fédération Gambienne de football (GFF).