CAN 2023 : la CAF sanctionne Pierre Ghislain Atcho, l’arbitre du match Sénégal – Côte d’Ivoire

Le huitième de finale opposant le Sénégal à la Côte d’Ivoire lors de la CAN 2023 a été le théâtre de controverses majeures, attribuées à l’arbitre gabonais, Pierre Ghislain Atcho. Les accusations de partialité et de corruption ont atteint leur paroxysme, suscitant un mécontentement généralisé parmi les équipes et les supporters sénégalais.



Face à une avalanche de critiques et à un mécontentement généralisé, la Confédération Africaine de Football (CAF) a tranché de manière draconienne en retirant l’arbitre Pierre Ghislain Atcho du reste de la compétition de la CAN 2023. Cette mesure sans précédent souligne l’impact significatif que peuvent avoir les décisions arbitrales sur l’intégrité et l’équité d’une compétition sportive d’une telle envergure.