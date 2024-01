CAN 2023 : le Sénégal hérite de la Côte d’Ivoire en huitième de finale

Le Sénégal, premier du groupe C avec neuf points, connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, qui est classée meilleure troisième dans le groupe A. Les « Lions » seront opposés aux « Éléphants » le lundi 29 janvier 2024, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro (20h00 GMT).



Le vainqueur de ce match entre les champions en titre et le pays hôte affrontera le vainqueur du match Mali-Burkina Faso en quarts de finale.





Programme 8es de finale



Lundi 29 janvier 2024



Stade Charles-Konan Banny



20h00 Sénégal-Côte d’Ivoire