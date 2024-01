CAN 2023 : le sélectionneur du Ghana agressé par un supporter

Le Ghana a totalement raté son entrée en lice à la CAN 2023 en s'inclinant logiquement face au Cap-Vert (1-2) au Stade Félix Houphouët Boigny d'Abidjan.



Pris en grippe en raison des résultats très décevants depuis sa nomination en mars 2023, le sélectionneur des Black Stars, Chris Hughton, n'a pas arrangé son cas avec ce revers initial qui fait tache et qui laisse déjà planer le spectre d'une élimination précoce dès le premier tour, comme lors de la précédente édition, en 2022.



Les contre-performances répétées des quadruples champions d'Afrique sous l'ère Hughton frustrent forcément les supporters et l'un d'eux a dépassé les bornes.



Le fauteur de troubles arrêté

Comme l'explique le journaliste Saddick Adams, un “fan” des Black Stars a tenté d'agresser le coach irlandais lors du retour de la délégation à son hôtel ! Selon la même source, il a fallu l'intervention de plusieurs “diplomates” qui se trouvaient à proximité pour permettre au technicien de se sortir de ce mauvais pas. Le perturbateur aurait quant à lui été remis à la police ivoirienne et arrêté.



Alors qu'une autre version des faits circule et évoque un simple accrochage verbal avant que les deux protagonistes ne soient séparés, la Fédération ghanéenne de football (GFA) n'a pour l'heure pas commenté cet incident.



Avec un bilan de 4 défaites en 7 matchs (pour 2 victoires et 1 nul) sous ses ordres, Hughton se trouve plus que jamais au bord de la sortie et jouera clairement son poste jeudi face à l'Egypte, lors du choc du groupe B de cette CAN.



Les Pharaons ont eux aussi raté leur entame en se contentant d'arracher le match nul face au Mozambique (2-2).





