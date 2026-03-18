CAN 2025 : Augustin Senghor fustige la décision de la CAF et assure que le Sénégal « gardera son trophée »

Les réactions continuent de se multiplier après la décision du Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) de déclarer l’équipe du Senegal forfait (3-0) sur tapis vert et d’attribuer le titre continental au Maroc.



Parmi les voix qui se sont élevées, celle de Augustin Senghor, membre du Comité exécutif de la CAF et ancien président de la Fédération sénégalaise de football. Dans une réaction ferme sur son compte X, il a dénoncé une décision qu’il juge contraire aux règles du jeu.



« Ils ont osé faire cela ! Ils ont osé se substituer à l’arbitre de la finale en violation des Lois du Jeu. L’Afrique et le monde sauront reconnaître les champions de la CAN Maroc 2026. Le Sénégal gardera son trophée quoi qu’il arrive. Trop mal pour le football africain », a-t-il écrit.

