CAN 2025/Décision de la CAF: «L’une des choses les plus absurdes que j’ai jamais vues», ironise Jurgen Klopp

L’ancien sélectionneur de Liverpool (Premier League anglaise), Jurgen Klopp, a dénoncé mercredi une décision «absurde», après que la Confédération africaine de football a décidé de retirer le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Sénégal, au profit du Maroc.
«C’est l’une des choses les plus absurdes que j’ai jamais vues. Le Maroc, champions de la Coupe d’Afrique des Nations», a écrit Klopp, ancien sélectionneur de Sadio Mané. Dans sa publication Facebook, comme pour apporter une couche d’ironie à cette affaire, le coach a publié une image générée par l’Intelligence artificielle, où les joueurs marocains célébraient le trophée dans l’enceinte du «Stade de l’amitié de Cotonou».
«C’est l’une des choses les plus absurdes que j’ai jamais vues. Le Maroc, champions de la Coupe d’Afrique des Nations», a écrit Klopp, ancien sélectionneur de Sadio Mané. Dans sa publication Facebook, comme pour apporter une couche d’ironie à cette affaire, le coach a publié une image générée par l’Intelligence artificielle, où les joueurs marocains célébraient le trophée dans l’enceinte du «Stade de l’amitié de Cotonou».
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