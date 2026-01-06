CAN 2025 : La Côte d’Ivoire domine le Burkina Faso et défie l'Egypte en quart de finale

La Côte d’Ivoire, tenante du titre, a largement dominé le Burkina Faso (3-0), ce mardi 6 janvier, validant ainsi son billet pour les quarts de finale de la CAN 2025. Les Éléphants ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à Amad Diallo, buteur dès le premier quart d’heure.
La pression ivoirienne s’est accentuée et a été récompensée à la demi-heure de jeu par un deuxième but signé Yan Diomandé, mettant les Étalons en grande difficulté. En seconde période, malgré plusieurs changements opérés par le staff burkinabè, la réaction attendue n’est jamais venue.
En toute fin de match, Bazoumana Touré a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le troisième but, confirmant la supériorité ivoirienne. Qualifiée avec autorité, la Côte d’Ivoire affrontera l’Égypte, samedi 10 janvier à 19h00 GMT, pour un quart de finale très attendu.
La pression ivoirienne s’est accentuée et a été récompensée à la demi-heure de jeu par un deuxième but signé Yan Diomandé, mettant les Étalons en grande difficulté. En seconde période, malgré plusieurs changements opérés par le staff burkinabè, la réaction attendue n’est jamais venue.
En toute fin de match, Bazoumana Touré a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le troisième but, confirmant la supériorité ivoirienne. Qualifiée avec autorité, la Côte d’Ivoire affrontera l’Égypte, samedi 10 janvier à 19h00 GMT, pour un quart de finale très attendu.
Autres articles
-
CAN 2025 : l'Algérie élimine la RD Congo et rejoint le Nigeria en quart de finale
-
Lutte : le CNG bloque provisoirement le renouvellement de la licence d’Eumeu Sène
-
CAN 2025 : le FBI présent pour le match Algérie-RD Congo
-
Real Madrid : Xabi Alonso a pris un gros risque avec Kylian Mbappé
-
CAN 2025 : le Nigeria surclasse le Mozambique et se qualifie en quart de finale