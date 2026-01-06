CAN 2025 : La Côte d’Ivoire domine le Burkina Faso et défie l'Egypte en quart de finale

La Côte d’Ivoire, tenante du titre, a largement dominé le Burkina Faso (3-0), ce mardi 6 janvier, validant ainsi son billet pour les quarts de finale de la CAN 2025. Les Éléphants ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à Amad Diallo, buteur dès le premier quart d’heure.



La pression ivoirienne s’est accentuée et a été récompensée à la demi-heure de jeu par un deuxième but signé Yan Diomandé, mettant les Étalons en grande difficulté. En seconde période, malgré plusieurs changements opérés par le staff burkinabè, la réaction attendue n’est jamais venue.



En toute fin de match, Bazoumana Touré a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le troisième but, confirmant la supériorité ivoirienne. Qualifiée avec autorité, la Côte d’Ivoire affrontera l’Égypte, samedi 10 janvier à 19h00 GMT, pour un quart de finale très attendu.