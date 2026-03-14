Basket – Tournoi qualificatif Mondial 2026 : le Sénégal s’impose face à la Nouvelle-Zélande et se relance

Les « Lionnes » du Sénégal ont décroché leur première victoire dans le tournoi qualificatif pour la Coupe du monde féminine de basket-ball 2026. Opposées à la Nouvelle-Zélande lors de la 3e journée disputée à San Juan, à Porto Rico, les Sénégalaises se sont imposées sur le score de 61 à 45.



Après deux défaites lors de leurs premières sorties face aux États-Unis et à l’Espagne, deux sélections classées dans le Top 10 mondial, les joueuses sénégalaises ont su réagir en faisant preuve de caractère pour relancer leur campagne.



Grâce à ce succès, les « Lionnes » restent en course pour la qualification. Elles disputeront un match crucial contre Porto Rico, prévu lundi 16 mars à 1h00 GMT, dans le cadre de la 4e journée du groupe A. Une victoire pourrait rapprocher le Sénégal d’une qualification pour la Coupe du monde qui se tiendra à Berlin.