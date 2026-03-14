Ligue 1 : Lens s'incline 2-1 face à Lorient, Bamba Dieng buteur

En grande forme depuis plusieurs semaines, Bamba Dieng confirme son excellent état de forme. L’attaquant sénégalais s’est une nouvelle fois illustré ce samedi lors de la réception du RC Lens par le FC Lorient, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1.



C’est lui qui a ouvert le score pour les Merlus, inscrivant ainsi son 13e but de la saison toutes compétitions confondues en seulement 18 matchs. En championnat, Bamba Dieng porte désormais son total à 7 réalisations, égalant ainsi son meilleur total en Ligue 1, établi lors de la saison 2021-2022 avec l’Olympique de Marseille.



Les Lensois ont toutefois réagi grâce à l’égalisation d’Odsonne Édouard. Mais Lorient a finalement eu le dernier mot avec un but d’Iyegun Tosin qui a scellé la victoire des Bretons (2-1).



Grâce à ce succès, le FC Lorient remonte à la 8e place du classement. De son côté, le Paris Saint-Germain pourrait creuser l’écart en tête du championnat avec quatre points d’avance sur Lens, actuel deuxième avec 56 points.