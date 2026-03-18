CAN 2025 : la CAF retire le titre au Sénégal, Claude Le Roy et Samir Nasri dénoncent une décision « incompréhensible »

Coup de tonnerre dans le football africain. Sacré champion d’Afrique 2025 après sa victoire 1-0 après prolongation face au Maroc, l'équipe du Sénégal a finalement été déclaré forfait (3-0) sur tapis vert par le Jury d’appel de la Confédération Africaine Football (CAF). Une décision qui attribue désormais le titre au Maroc et qui suscite de nombreuses réactions dans le monde du football.



Parmi les voix critiques, celle de Samir Nasri, qui a dénoncé le timing de la décision. Sur le plateau du Canal Champions Club, l’ancien international français s’est interrogé sur l’annonce tardive de la sanction.



« Le soir du match ou le lendemain, ils auraient fait le communiqué on aurait compris mais là … La prochaine fois, ils vont le faire en 2035 ? C’est n’importe quoi, les Sénégalais sont rentrés chez eux avec la Coupe, ont célébré et fait la fête, qu’est-ce qu’on fait ? […] franchement, ça décrédibilise la CAF encore une fois», a confié Nasri.



Même incompréhension du côté de Claude Le Roy. Interrogé par La Chaîne L’Équipe, l’ancien sélectionneur du Sénégal, du Cameroun et de la RD Congo s’est dit profondément attristé par la décision de l’instance africaine.

«Je ne pouvais pas penser que la CAF aille aussi loin dans le grand guignolesque. Quand je vois comment Motsepe dirige cette fédération. Il est le vassal de Gianni Infantino qui voulait absolument donner cette CAN au Maroc depuis le début. Le Maroc a réalisé une belle CAN qui méritait de gagner mais sur la finale, le Sénégal méritait. Entendre une telle décision deux mois plus tard, ce n’est pas possible. Ça fait des années que la CAF bafoue toutes les décisions. Infantino se prend pour le grand du football africain. Il se permet tout en Afrique. Il aurait eu plein de magouilles pour décider que le Maroc soit champion. Tout ça n’est pas terminé. C’est pitoyable que l’image donne la CAF », a-t-il lancé.



Selon lui, l’affaire pourrait encore connaître de nouveaux rebondissements. L’ancien technicien s’attend notamment à un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).



« Je pense qu’il y aura une commission d’appel et après selon la décision, cela sera le TAS. Cette décision va faire rire toute la planète du football. (…) La déclaration du Maroc est démagogiquement médiocre. La seule sanction pouvant être prise par l’arbitre était de mettre un jaune à tous les joueurs qui avaient quitté le terrain. Il restait quelques secondes, on aurait pu imaginer que les deux Sénégalais avertis auraient pris rouge. Je ne sais pas où ils vont chercher la victoire sur tapis vert. La réaction du Maroc est hasardeuse, on ne sait pas où ils vont. Je suis triste des décisions prises par la CAF », a confié Claude le Roy.