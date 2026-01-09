Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
CAN 2025: le Maroc élimine le Cameroun et attend l'Algérie ou le Nigeria en demi-finales



CAN 2025: le Maroc élimine le Cameroun et attend l'Algérie ou le Nigeria en demi-finales
Solides et peu inquiétés tout au long de la rencontre, les Marocains se sont imposés avec autorité face au Cameroun (2-0), vendredi 9 janvier à Rabat, en quart de finale de la CAN 2025. Les « Lions de l’Atlas » ont fait la différence grâce à un nouveau but de l’inévitable Brahim Diaz, avant qu’Ismaël Saibari ne scelle définitivement le sort des « Lions Indomptables ».
 
Grâce à ce succès maîtrisé, le Maroc décroche son billet pour les demi-finales de la compétition. Les hommes de Walid Regragui affronteront le vainqueur du choc Algérie–Nigeria, prévu ce samedi 9 janvier à 16h00 GMT.
Moussa Ndongo

Vendredi 9 Janvier 2026 - 22:50


