CAN 2025: le Maroc élimine le Cameroun et attend l'Algérie ou le Nigeria en demi-finales

Solides et peu inquiétés tout au long de la rencontre, les Marocains se sont imposés avec autorité face au Cameroun (2-0), vendredi 9 janvier à Rabat, en quart de finale de la CAN 2025. Les « Lions de l’Atlas » ont fait la différence grâce à un nouveau but de l’inévitable Brahim Diaz, avant qu’Ismaël Saibari ne scelle définitivement le sort des « Lions Indomptables ».



Grâce à ce succès maîtrisé, le Maroc décroche son billet pour les demi-finales de la compétition. Les hommes de Walid Regragui affronteront le vainqueur du choc Algérie–Nigeria, prévu ce samedi 9 janvier à 16h00 GMT.