CAN Beach Soccer 2024 : le Sénégal dans le groupe B avec le Mozambique, le Malawi et la Mauritanie

Le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer 2024 s’est tenu au siège de la CAF au Caire ce jeudi 19 septembre. Les 8 nations participantes sont réparties dans deux groupes A et B.



Le Sénégal est logé dans le groupe B avec le Mozambique, le Malawi et la Mauritanie.



Dans le groupe A, on aura un duel maghrébin entre l’Egypte et le Maroc qui partagent la même poule. Le Tanzanie et le Ghana sont logés dans ce groupe.



La sixième édition du tournoi se déroulera du 19 au 26 octobre à Hurghada, en Égypte.



Le Sénégal est la nation la plus titrée à la CAN de Beach Soccer avec 7 titres. Les « Lions » ont dominé les quatre dernières éditions, remportant la compétition quatre fois de suite (2016, 2018, 2021 et 2022).



Le capitaine du Sénégal, Al Seyni Ndiaye, est le joueur le plus titré du tournoi et a été membre de toutes les équipes sénégalaises qui ont remporté la CAN de Beach Soccer de la CAF.



A noter que la Mauritanie participe pour la première fois à la CAN de Beach Soccer.