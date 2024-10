CAN Beach Soccer : le Sénégal défie l’Égypte pour une place en finale et au Mondial

Le Sénégal affronte le pays organisateur, l’Égypte ce jeudi en demi-finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer. L’autre demi-finale mettra aux prises le Maroc et la Mauritanie à Hurghada.



L'équipe du Sénégal, après une lourde défaite lors de son match d'ouverture, s'apprête à affronter le pays hôte, l'Égypte, seule équipe invaincue du tournoi. La demi-finale de ce jeudi (12h00 GMT) revêt un double enjeu : une place en finale pour le titre et un billet pour la Coupe du monde.



Les hommes du sélectionneur Ngalla Sylla devront se méfier des Égyptiens, qui bénéficieront du soutien de leurs supporters à domicile.



L'autre demi-finale opposera le Maroc à la Mauritanie à 13h30 GMT. En plus des demi-finales, deux matchs de classement auront lieu pour déterminer les équipes qui finiront à la 5e et 7e places. Le Ghana affrontera le Mozambique pour la 5e place, tandis que la Tanzanie et le Malawi se disputeront la 7e place.