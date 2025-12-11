Bourses universitaires : Le paiement des réclamations de l'année académique 2024-2025 démarre ce vendredi

La Direction des Bourses informe les étudiants que le paiement des réclamations allant de novembre 2024 à septembre 2025, pour l'année académique 2024-2025, démarre ce vendredi 12 décembre 2025.



Selon le communiqué, cette opération concerne uniquement les étudiants dont les noms figurent déjà sur les états de paiement des mois concernés et qui n'ont pas perçu leur bourse en raison d'erreurs liées à la filiation, au numéro de téléphone, à un code expiré entre autres.