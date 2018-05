CAN Mini-Foot : Le Sénégal débute son tournoi ce dimanche face à la Tunisie

La première édition de la Coupe d’Afrique Mini-Foot va démarrer ce samedi 5 mai à Tripoli (Libye) avec la poule A composée du pays organisateur, la Libye, la Côte d’Ivoire, la Somalie et le Ghana. Le match d’ouverture va opposer la Libye à la Côte d’Ivoire à partir de 19h00. L’autre match de la poule se tiendra ce dimanche à 17h00 entre la Somalie et le Ghana.



La poule B que les « Lions » partagent avec la Tunisie, l’Afrique du Sud et le Nigéria va elle aussi jouer son premier match ce dimanche à 18h15 entre l’Afrique du Sud et le Nigéria. Le Sénégal va entrer en jeu le même jour à partir de 19h30 face à la Tunisie.



Dans ce tt e compé t i t ion, les coach ne peuven t convoquer que les 15 joueurs. Les joueurs choisis par Cheikh Sidy Ba, l'en traineur sénégalais sont : les gardiens de but Pape Samba Diallo. Les défenseurs Pape Ndiaye Gueye, Momo Cissé, Sidath Ndiaye, Khalifa Ababacar Sy Mbengue, Amadou Alex Kébé. Les milieux de terrain Moustapha Name, Karifa Camara, Mouhamed Niang Diop, Mouhamed Rassoul Ayenda, Moustapha Seck et les attaquants Abdoulaye Seydi, Pape Mbaye Ndiaye, Mouhamed El Fadel Diop et El Hadji Mbacké Seck.