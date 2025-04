CAN U17 : Duel au sommet entre le Sénégal et la Tunisie pour une place en quarts

L’équipe nationale U17 du Sénégal affronte ce vendredi la Tunisie, à l’occasion de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17).



Les « Lionceaux » défieront les « Aigles de Carthage » à 17h00 GMT, dans un choc décisif pour la tête du groupe C. Toutes deux victorieuses lors de la première journée, les deux formations vont se disputer la première place, avec en ligne de mire une qualification anticipée pour les quarts de finale.



Plus tôt dans la journée (14h00 GMT), la Gambie et la Somalie s’affronteront dans une rencontre décisive. Battues lors de leur entrée en lice, les deux sélections chercheront à se relancer pour rester en course dans ce groupe C.