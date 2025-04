CAN U17 : L’Afrique du Sud bat l’Égypte après un match spectaculaire

L’Afrique du Sud et l’Égypte ont offert un festival de buts hier, lundi, pour leur entrée en lice à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17.



Dans une rencontre riche en rebondissements, les jeunes Bafana Bafana se sont imposés sur le score de 4-3 face aux Pharaons.



Grâce à cette victoire, l’Afrique du Sud prend la tête du Groupe B avec 3 points, devant le Burkina Faso (3), tandis que l’Égypte et le Cameroun restent à zéro unité.