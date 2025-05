CAN U20 : Afrique du Sud vs Nigeria, Maroc vs Égypte, deux chocs explosifs pour une place en finale

La Coupe d'Afrique des Nations U20 entre dans sa phase décisive avec deux affiches alléchantes en demi-finales. Quatre sélections, quatre styles, une seule ambition : décrocher un ticket pour la grande finale.



15h00 GMT - Afrique du Sud vs Nigeria : rigueur contre insouciance



Les Flying Eagles du Nigeria, toujours invaincus dans le tournoi, avancent en véritables patrons. Solides défensivement, efficaces offensivement, les jeunes Nigérians veulent poursuivre leur route vers un nouveau sacre continental. En face, les Amajita sud-adfricains misent sur leur fougue, leur vitesse et une mentalité de guerriers pour créer la surprise. Ce duel promet une belle opposition de style entre discipline tactique et spontanéité offensive.



18h00 GMT - Maroc vs Égypte : le classique nord-africain



Place ensuite à un derby du Nord chargé de tension et d'histoire. Le Maroc, impeccable depuis le début de la compétition, impressionne par sa maîtrise collective et sa solidité défensive. Mais attention aux Pharaons, auteurs d'un come-back spectaculaire en phase de groupes. Revigorés et en pleine confiance, ils n'ont plus rien à perdre...et tout à gagner.



Deux matchs, quatre prétendants, une seule certitude : le spectacle sera au rendez-vous.



Rendez-vous ce jeudi pour un après-midi de feu sur la planète foot africain !