CAN U23 : la Guinée à l'assaut du Ghana pour une place en demies

Deux matchs de la CAN U23 sont au programme dans le groupe A ce vendredi : Congo-Maroc et Guinée-Ghana. Si le Maroc, qui accueille le tournoi, est déjà qualifié pour les demi-finales, on connaîtra donc le nom du second qualifié pour le dernier carré en fin de soirée. Zoom sur ces deux matchs et en particulier ce duel entre la Guinée et les Black Meteors.



La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, qui se déroule actuellement au Maroc jusqu'au 8 juillet, est une compétition mettant en scène les talents de demain. Une aubaine pour les recruteurs qui sont nombreux à scruter les performances des jeunes footballeurs prometteurs.



Les trois premiers de cette édition de la CAN U23 auront la possibilité de participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024, ce qui ajoute forcément une saveur en plus à ce tournoi estival.



Le Maroc, qui joue à domicile, impressionne dans le tournoi avec 6 points en 2 matchs. Les "Lionceaux" sont déjà assurés de voir les demi-finales, qu'ils disputeront le 4 juillet prochain.



Le Congo, en revanche, a raté son entrée en lice avec une défaite contre le Ghana (3-2), avant de subir un second revers contre la Guinée (1-3), synonyme d'élimination. Les Diablotins voudront tout de même défendre leurs couleurs de la meilleure des façons possible et terminer le tournoi sur une bonne note.



Dans cette “finale” du groupe A, les deux équipes, qui affiches toutes les deux trois points au compteur, se disputent donc la deuxième place du groupe. En cas de match nul, la Guinée, actuel second, se qualifiera grâce à une meilleure différence de buts (+1 contre -3) pour les Black Meteors du Ghana.



Pour rappel, les troupes guinéennes s'étaient inclinées lors de leur premier match contre les « Lionceaux » de l'Atlas (2-1), dans des circonstances pour le moins controversées lors de la deuxième journée, ils avaient su l'emporter devant le Congo (1-3).



De leur côté, les Ghanéens ont commencé par une victoire contre le Congo (3-2) avant de subir une lourde défaite contre le pays hôte, le Maroc (5-1).





Programme 3e journée CAN U23



20h00 Congo-Maroc (Groupe A), Rabat

20h00 Guinée-Ghana (Groupe A), Tanger





Avec Afrik Foot