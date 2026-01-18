Finale CAN 2025 : l’ambassade du Maroc appelle à «la retenue» et à «la responsabilité» des supporteurs

L'Ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal a appelé ce dimanche les supporters des "Lions de l'Atlas" et des "Lions de la Téranga" à vivre la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) dans un «esprit de fraternité, de retenue et de responsabilité».



A quelques heures du coup d’envoi de la finale (19h, GMT), l’Ambassade estime que «la passion sportive légitime et vertueuse» ne doit pas pousser à des excès, soulignant que cette rencontre sportive s'inscrit dans une «relation fraternelle, ancienne et exceptionnelle» entre le Maroc et le Sénégal.



L'ambassade a salué enfin "la hauteur de vue, le sens des responsabilités et l'esprit de fair-play" des autorités des deux pays, notamment du Roi Mohammed VI et du Président Bassirou Diomaye Faye.