PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Finale CAN 2025 : l’ambassade du Maroc appelle à «la retenue» et à «la responsabilité» des supporteurs



L'Ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal a appelé ce dimanche les supporters des "Lions de l'Atlas"  et des "Lions de la Téranga" à vivre la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) dans un «esprit de fraternité, de retenue et de responsabilité».
 
A quelques heures du coup d’envoi de la finale (19h, GMT), l’Ambassade estime que «la passion sportive légitime et vertueuse» ne doit pas pousser à des excès, soulignant que cette rencontre sportive s'inscrit dans une «relation fraternelle, ancienne et exceptionnelle» entre le Maroc et le Sénégal.  

L'ambassade a salué enfin "la hauteur de vue, le sens des responsabilités et l'esprit de fair-play" des autorités des deux pays, notamment du Roi Mohammed VI et du Président Bassirou Diomaye Faye.
Charles KOSSONOU

Dimanche 18 Janvier 2026 - 16:11


