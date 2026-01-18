Sénégal vs Maroc : Niarri Tally derrière son fils Pape Thiaw

Après presque un mois de compétition, le Sénégal et le Maroc sont prêts à s’affronter ce dimanche 18 janvier 2026 pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Bien que le coup d’envoi soit attendu à 19h GMT, le Sénégal vibre déjà au rythme de la victoire. À Niarry Tally, toutes les rues et ruelles sont aux couleurs du drapeau national, le Vert, Jaune et le Rouge s’imposent à perte de vue.Il est 15h17. Nous sommes à Niarry Tally, dans la rue appelé communément « Cogne Tapette », là où l’entraîneur des Lions, Pape Bouna Thiaw, a grandi. À l’entrée, un grand effigie de Pape Thiaw, accompagnée d’une photo de ses protégés en miniature, vous accueille.Ici, l’ambiance est de mise. Jeunes, adultes et même les plus petits sont habillés, pour certains, aux couleurs du Sénégal, et pour d’autres, avec les maillots de l'équipe nationale. Devant la maison familiale où réside encore sa tante, les jeunes trouvés sur place se disent confiants : “la coupe viendra au Sénégal”. Ils disent attendre 20 heures pour la confirmation, mais pour l’heure, ils ont déjà commencé à jubiler.Monsieur Ibrahima Baldé, résident de « Cogne Maïssa » (la rue juste avant celle du coach Pape Thiaw), se dit certain de la victoire. « Nous sommes les premiers supporters dé l'équipe nationale, parce que, non seulement nous sommes sénégalais, mais en plus l’entraîneur est un enfant de notre quartier. Pape Bouna Thiaw est de la rue "Tapette", mais il fréquentait plus la rue "Cogne Maïssa". Il a tout fait ici, même quand il jouait en équipe nationale. Logiquement, on est plus impliqués que tous les autres quartiers. La preuve, on a commencé les préparatifs pour la finale dès que le Sénégal s’est qualifié en demi-finale. On a confiance, la victoire est pour le Sénégal. C’est pourquoi, comme tu le vois, on a commencé à jubiler car ce dimanche 18, si Dieu le veut, le Sénégal va enregistrer sa deuxième étoile avec notre frère Pape Thiaw. À 20h au plus tard, tout sera fini. On attend avec impatience de pouvoir accueillir Pape Thiaw comme il se doit », a-t-il confié au micro de PressAfrik.Pour Aïda, une dame du quartier : « Nous souhaitons que la coupe vienne au Sénégal. On a toujours prié pour que Pape Thiaw gagne cette CAN. C’est notre fils, un bon fils, gentil et respectueux. Il mérite cette victoire. On est heureux d’aller en finale, mais on veut gagner la coupe ».Un autre supporter, habillé aux couleurs nationales, s'exclame. « Moi c’est Baye Fall. Le Sénégal a déjà gagné, on attend juste les formalités. Incha’Allah, à 20h, tout sera confirmé. On a une bonne équipe avec à sa tête le meilleur des entraîneurs. C’est un digne fils du Sénégal. On attend la coupe ! Pape Thiaw, tout "Tapette" est derrière toi. Tu es un vrai lion, vive le Sénégal, vive la victoire ! »À quelques heures de la finale, Niarry Tally célèbre déjà le succès de son fils. Devant la porte de la maison familiale du coach, la musique bat son plein. Les drapeaux et les ballons flottent dans l’air, les enfants en maillots exultent de joie. Au milieu de la ruelle, la coupe a été dessinée sur la chaussée.Devant la maison familiale où réside encore sa tante, les jeunes trouvés sur place se disent confiants : “la coupe viendra au Sénégal”. Ils disent attendre 20 heures pour la confirmation, mais pour l’heure, ils ont déjà commencé à jubiler.Même décor au quartier “Pizzé”, toujours à Niarry Tally. Ici, l’engouement est total : « Nous sommes en fête. Le Sénégal a gagné, aujourd’hui c’est notre jour, rien ne peut nous déstabiliser. Ils n’ont qu’à remplir le stade, je ne dis pas seulement à Rabat, mais depuis le Sénégal, les Lions vont sentir notre soutien. Les vrais lions, c’est nous ! Rien ne peut nous déstabiliser, même pas l’arbitrage»n a confié un jeune homme qui s'affairait dans les préparatifs. «Ils peuvent même amener le Roi en personne pour arbitrer, cela ne nous arrêtera pas. “Damli rek gnou dem, amoul arrêt” (La victoire seulement, on avance, pas d’arrêt) »,a lancé un autre jeune dans la foulée.« Moi, je demande aux joueurs de tout faire pour éviter de prendre des cartons. Je suis confiant, mais vu tout ce qui s’est passé dernièrement, mieux vaut éviter certaines choses sur le terrain et surtout marquer en premier »,a indiqué celui qui se fait appelé, Ilimane Ndiaye Jr. « Mais amoul ragal, fekk len door len rek gniou dem (Il ne faut pas avoir peur, allez les chercher et frappez fort) », a ajouté Tapha.Préparatifs, ambiance... tout est au rendez-vous. Vivement que 19 heures sonnent pour le début du combat.