Kolda : vers l’ouverture prochaine d’un point de vente pour les femmes avicultrices et transformatrices de céréales

Cette annonce est intervenue à l’occasion du lancement de la deuxième phase d’un projet d’entrepreneuriat féminin axé sur l’élevage de volaille et la transformation de céréales. Un projet qui vise à renforcer l’autonomisation économique des femmes à travers la promotion d’activités génératrices de revenus durables.

Pour les bénéficiaires, la perspective de l’ouverture d’un point de vente constitue un soulagement majeur. Madame Awa Ndiaye, membre de la coopérative des femmes avicultrices et transformatrices de céréales, s’est réjouie de cette initiative. Selon elle, cette infrastructure permettra de renforcer l’autonomie des femmes tout en atténuant les difficultés liées à l’écoulement de leurs produits sur le marché.

Présente lors de la cérémonie de lancement, la Directrice de la Fondation Guné a salué les performances enregistrées par ces femmes entrepreneures. « Nous sommes satisfaite des résultats obtenus », a déclaré Monica Solé, avant de réaffirmer l’engagement de sa fondation à poursuivre l’accompagnement de ces femmes, déjà piliers de leurs familles, dans la diversification et le développement de leurs activités économiques.

À travers ce projet, l’association Guné et ses partenaires entendent contribuer durablement à l’amélioration des conditions de vie des femmes de Kolda, tout en renforçant leur rôle dans le développement économique local.

Les femmes avicultrices et transformatrices de céréales de Kolda, accompagnées par l’association Guné, disposeront bientôt d’un point de vente dédié à l’écoulement de leurs produits. L’annonce a été faite ce dimanche 18 janvier à Faraba, dans la périphérie de Kolda (sud), par le président de l’association, Bouraïma Diao.