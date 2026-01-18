Finale CAN 2025 : le onze des “Lions” chamboulé, Krepin Diatta forfait

Coup de théâtre à quelques minutes du coup d’envoi. Blessé, Krepin Diatta est contraint de déclarer forfait et ne disputera pas cette finale très attendue. Il est remplacé par Antoine Mendy.

Un forfait de dernière minute dans les rangs des “Lions”, qui constitue un énorme coup dur à l’approche de ce choc face au pays hôte.

L’équipe nationale du Sénégal affronte le Maroc ce dimanche à Rabat (19h00 GMT) en finale de la CAN 2025. Pour ce rendez-vous décisif, le sélectionneur Pape Thiaw a procédé à plusieurs ajustements dans son onze de départ. Mamadou Sarr et Lamine Camara ont ainsi été titularisés afin de compenser les suspensions du capitaine Kalidou Koulibaly et de Habib Diarra.