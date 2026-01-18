CAN 2025 : Sénégal et Maroc dos à dos à la pause (0-0)

Les deux sélections affichent une organisation tactique solide, laissant peu d’espaces et limitant les occasions franches. La première alerte est venue dès la 4e minute lorsque Pape Gueye a repris de la tête un ballon dangereux, mais Yassine Bounou s’est parfaitement interposé pour sauver le Maroc.

Côté marocain, quelques situations intéressantes ont été initiées, notamment par Ezalzouli, sans toutefois inquiéter Édouard Mendy. Fait marquant de cette première période : les “Lions” de l’Atlas n’ont pas cadré le moindre tir.

Le Sénégal s’est montré plus entreprenant en fin de mi-temps. À la 37e minute, sur une passe inspirée de Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye s’est retrouvé face à Bounou, mais le gardien marocain a encore gagné son duel en repoussant le ballon.

À l’issue de cette première période, Sénégalais et Marocains se neutralisent logiquement dans une finale tendue, où chaque détail pourrait faire la différence en seconde mi-temps.

À la pause au Stade de Rabat, le Sénégal et le Maroc se tiennent en respect (0-0) au terme des 45 premières minutes de cette finale de la CAN 2025, très disputée et surtout très fermée.