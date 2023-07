CAN U23 : la Guinée se qualifie en demi-finales, carton plein pour le Maroc

Menée au score pendant une demi-heure, la Guinée a frappé un grand coup en éliminant le Ghana au terme d’un match nul (1-1) vendredi à Tanger à l’occasion de la dernière journée du groupe A de la CAN U23.



Le Syli U23 accompagne l’hôte marocain en demi-finales, tandis que les Ghanéens sont éliminés prématurément.



Les Guinéens joueront leur place en finale, et leur première chance de qualification aux Jeux Olympiques 2024 le 4 juillet en demi-finale face au 1er du groupe B.



Dans l’autre match du groupe, le Maroc a disposé sans forcer du Congo (1-0) vendredi, lors de la dernière journée de groupes de la CAN U23 et a conforté sa place de leader dans la poule A avec un sans-faute. Le Congo, déjà éliminé au coup d’envoi, quitte la compétition avec trois défaites en autant de matchs.



La bande à Ez Abde croisera en demi-finales l’Égypte, le Niger ou le Mali. Le Gabon étant déjà éliminé dans le groupe B avec deux défaites en autant de matchs.



Résultats 3e journée CAN U23



Groupe A



Congo-Maroc 1-0



Guinée-Ghana 1-1