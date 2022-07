CAN féminine 2022 : le Sénégal démarre la compétition sans son attaquante, Mama Diop

Après dix ans d’absence, le Sénégal participe pour la troisième fois à une phase finale de la CAN. Les « Lionnes » tenteront cette fois-ci de faire mieux que les années précédentes quand elles ont été éliminées au premier tour. La bande à Safiétou Sagna entame la compétition face à l’Ouganda, pour un duel épique.



Le Sénégal jouera le premier match de Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022 sans Mama Diop. La Fédération sénégalaise de Football (FSF) informe dans un communiqué que la Confédération africaine de Football (CAF) a infligé un match de suspension à Mama Diop. L’attaquante des « Lionnes » avait écopé de deux cartons jaunes respectivement contre le Libéria et le Mali, lors de la phase des éliminatoires. Du coup, Mama Diop ne pourra pas prendre part au premier match de la CAN féminine entre le Sénégal et l’Ouganda, prévu le dimanche 3 juillet, au complexe Moulay Abdellah de Rabat (Maroc).



Le pays hôte, le Maroc ouvre la compétition face au Burkina Faso, ce samedi.



Programme 1ère journée

Poule A

samedi 2 juillet 2022

Complexe Moulay Abdallah

20h30 Maroc / Burkina Faso



Dimanche 3 juillet

15h00 Sénégal / Ouganda

Poule B

Stade Mohamed V

17h00 Cameroun / Zambie

20h00 Tunisie / Togo



Poule C

Lundi 4 juillet

Stade Moulay El Hassan

17h00 Nigeria / Afrique du Sud

20h00 Burundi / Botswana