CAN mini-Foot : Le Sénégal se balade sur Afrique du Sud (8-1)

Après son match nul d’entrée dans le tournoi le dimanche passé contre la Tunisie (1-1), l’équipe nationale du Sénégal de mini-foot s’est rattrapée devant l’Afrique du Sud ce mardi en s’imposant par (8-1).

Les Sénégalais ont été adroits durant ce match. En effet, après le triplé de Mouhamed Niang Diop, Moustapha Name a également inscrit un doublé. Momo Cissé, Khalifa Ayanda et Sidath Ndiaye ont complété le score à (8-1).



Après cette victoire, les « lions » occupent la 1ere place avec 4 pts (+7 ) devant la Tunisie qui a 4 pts (+2) après sa victoire sur le Nigéria sur la marque de (3-1).

Les poulains du coach Cheikh Sidy Ba jouent leur troisième match de poule ce vendredi face au Nigéria, 3e du groupe avec 3 pts +7.

Pour rappel, les quatre équipes demi-finalistes de cette CAN représenteront l’Afrique à la prochaine Coupe du Monde de la compétition.