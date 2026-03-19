CAN retirée au Sénégal : Kalidou Koulibaly défie la CAF et affirme que « le trophée ne bougera pas »

Depuis l’annonce de décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) de retirer le titre de champion 2025 de la CAN au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, les réactions se multiplient partout dans le monde.



Kalidou Koulibaly, a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux. Dans une story publiée sur Instagram, le défenseur sénégalais a partagé une photo de lui brandissant le trophée lors de la célébration du sacre.



Accompagnant l’image, Koulibaly a adressé un message direct à l’instance dirigeante du football africain :

« CAF respectez les champions d’Afrique. C’est pas donné, c’est gagné. Ils regardent, moi je garde. Le trophée est là… il ne bouge pas », a écrit le capitaine des «Lions ».

