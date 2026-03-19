CAN retirée au Sénégal : Kalidou Koulibaly défie la CAF et affirme que « le trophée ne bougera pas »

Depuis l’annonce de décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) de retirer le titre de champion 2025 de la CAN au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, les réactions se multiplient partout dans le monde.
Kalidou Koulibaly, a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux. Dans une story publiée sur Instagram, le défenseur sénégalais a partagé une photo de lui brandissant le trophée lors de la célébration du sacre.
Accompagnant l’image, Koulibaly a adressé un message direct à l’instance dirigeante du football africain :
« CAF respectez les champions d’Afrique. C’est pas donné, c’est gagné. Ils regardent, moi je garde. Le trophée est là… il ne bouge pas », a écrit le capitaine des «Lions ».
Kalidou Koulibaly, a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux. Dans une story publiée sur Instagram, le défenseur sénégalais a partagé une photo de lui brandissant le trophée lors de la célébration du sacre.
Accompagnant l’image, Koulibaly a adressé un message direct à l’instance dirigeante du football africain :
« CAF respectez les champions d’Afrique. C’est pas donné, c’est gagné. Ils regardent, moi je garde. Le trophée est là… il ne bouge pas », a écrit le capitaine des «Lions ».
Autres articles
-
Amicaux de mars : Nobel Mendy et Mamadou Diakhon convoqués, retour de Bamba Dieng, Malang Sarr absent de la liste
-
Décision de la CAF contre le Sénégal: La FSF contre-attaque et saisit le TAS pour « défendre le talent des Lions »
-
CAN 2025: «Il n'y a aucune justification sportive pour annuler» le sacre sénégalais (Georges Weah)
-
CAN 2025: «Sur le plan du droit, on ne peut pas retirer le trophée au Sénégal», prévient Abdoulaye Fall
-
🛑 Direct| Retrait de son trophée, la FSF charge la CAF et FRMF