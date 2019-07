CAN2019 - Jamel Belmadi remporte le titre meilleur sélectionneur de la phase de poules !

🇩🇿 Jamel Belmadi est le meilleur coach des phases de groupes 🎖️🎊#lesfennecs #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/J5RcqUBcXm

— CAF (FR) (@caf_online_FR) 3 juillet 2019



La phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 s’est achevée mardi-dernier avec les derniers matches des groupes E et F. Le temps pour la Confédération Africaine de Football de faire un bilan de ce premier tour.Hier - mercredi, l'instance dirigeante du football africain a dévoilé le nom du meilleur entraîneur de cette phase de groupes. Beaucoup sélectionneurs se sont illustrés avec leurs stratégies de jeu et leurs belles équipes, mais c’était l’Algérien Jamel Belmadi qui a été élu meilleur d’entre eux. Avec lui, les Fennecs ont réalisé un sans-faute en battant le Kenya (2-0), le Sénégal (1-0) et enfin la Tanzanie (3-0).